Студенты МГЛУ вызвали декана на разговор

Студенты МГЛУ вызвали декана на разговор14
- 3.09.2020, 13:58
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Молодые люди собирают подписи под обращением к Министерству образования.
Студенты Минского государственного лингвистического университета встретились с деканом переводческого факультета Александром Пониматко, который 1 сентября держал двери и не давал им зайти в университет во время задержаний у входа. Ответов на свои вопросы они так и не получили, пишет телеграм-канал «Баста!».
Позже студенты собрались в холле вуза, чтобы собрать подписи под обращением к Министерству образования.
На переговоры к ним пришел проректор Владимир Пашкевич, которому собравшиеся рассказали о своих требованиях и оценке ситуации в стране.
Студенты требуют встречи с ректором МГЛУ Натальей Барановой.