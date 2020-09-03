Студенты МГЛУ вызвали декана на разговор 14 3.09.2020, 13:58

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Молодые люди собирают подписи под обращением к Министерству образования.

Студенты Минского государственного лингвистического университета встретились с деканом переводческого факультета Александром Пониматко, который 1 сентября держал двери и не давал им зайти в университет во время задержаний у входа. Ответов на свои вопросы они так и не получили, пишет телеграм-канал «Баста!».

Позже студенты собрались в холле вуза, чтобы собрать подписи под обращением к Министерству образования.

На переговоры к ним пришел проректор Владимир Пашкевич, которому собравшиеся рассказали о своих требованиях и оценке ситуации в стране.

Студенты требуют встречи с ректором МГЛУ Натальей Барановой.

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