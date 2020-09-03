В грузинском Батуми появилось граффити в поддержку Беларуси и ее народа 1 3.09.2020, 14:01

4,280

Граффити дополняет стихотворение «Василек».

Витебский художник Глеб Каштанов нарисовал в грузинском городе Батуми граффити на тему политической ситуации в Беларуси, пишет tut.by.

— Этот стрит-арт на набережной в Батуми я сделал в поддержку родной Беларуси и ее народа. Смысл работы — показать ситуацию в нашей стране нестандартным образом, не переходя на личности, но при этом обозначить свою гражданскую позицию. Местным жителям граффити очень нравится, они воспринимают его как украшение пляжа, — рассказал Глеб Каштанов.

На граффити изображен старый бобинный магнитофон, на котором звучат «старая песня» и «монолог-94» (в 1994 году в Беларуси впервые избрали президента, и на этом посту уже 26 лет не сменяется один и тот же человек — Александр Лукашенко). Сквозь черный пластик магнитофона пробивается к свету василек — один из символов Беларуси.

Граффити дополняет стихотворение Глеба Каштанова под названием «Василек», через которое художник поясняет, что хотел сказать своей работой.

Напомним, стрит-арт-художник из Витебска Глеб Каштанов в феврале получил в Тбилиси 350 долларов штрафа — за то, что без согласования с городскими властями нарисовал героев фильма «Мимино» на стене дома № 12 на улице Котэ Афхази в грузинской столице.

Глеб взял подпись у собственника здания, что он не против, что на доме появится граффити. Свои подписи поставили и жильцы дома. В российском Сочи, где Каштанов не раз украшал здания стрит-арт-композициями, этого было достаточно, чтобы рисовать. В Грузии нужно было заранее согласовать это с мэрией.

Глеб рассказал о своей проблеме в соцсетях. Об этом написал Tut.by. Вскоре после публикации художник встретился с мэром грузинской столицы Кахой Каладзе. Глава городской администрации разрешил белорусу завершить рисунок.

Глеб Каштанов — известный белорусский граффитист, родом из Витебска. Вместе с еще одним витебским художником — Яном Кузьминым — они работали в проекте HoodGraff, побывали в Санкт-Петербурге, Вьетнаме, Таиланде. Потом вышли из этой стрит-арт-команды, творили под новым названием — StreetSkills. Рисовали не только в родном Витебске, но и в Сочи. Позже проект получил название Youfeelmyskill. В последнее время Глеб и Ян стали создавать работы и поодиночке.