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Рабочие Мозырского НПЗ выдвинули требования властям

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  • 3.09.2020, 14:11
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Рабочие Мозырского НПЗ выдвинули требования властям

Письмо подписали тысячи рабочих.

Рабочие Мозырского НПЗ выдвинули требования к властям через коллективное письмо в адрес руководства завода, сообщает Telegram-канал «Беларусь бастует!»

Работники выступают за отставку Александра Лукашенко и Лидии Ермошиной, за проведение новых выборов, осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам и требуют честного расследования всех случаев насилия с привлечением к ответственности всех виновных.

Кроме того, рабочие требуют составления и подачи депутатских запросов по фактам задержания работников завода силовыми структурами и объяснить обоснованность задержания гражданского активиста и работника ОАО «Мозырский НПЗ» Руслана Парфенова.

Обращение работники передали в приемную генерального директора Виталия Павлова еще на прошлой неделе. Ответа до сих пор не последовало.

Письмо подписали 1186 человек.

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