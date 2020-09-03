Жительница Серебрянки: Для Саши дело реально пахнет керосином 4 3.09.2020, 14:46

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Нытиков и «всепропальцев» среди белорусов становится меньше.

Telegram-канал "Баста!" публикует рассказ участницы шествия в Серебрянке. Напомним, вчера в этом минском районе прошло протестное шествие.

- Наконец и у нас народ активизировался. Раньше мой район был куда пассивнее. Люди периодически выходили, но было их всего ничего. И я все время злилась на остальных, мол как так, смотрите, что в стране происходит, хватит сидеть на диване!

Вчера пообщалась с мужчиной, который в будний день вышел на улицу в первый раз, объясняя это тем, что раньше движа нормального не было, а сейчас люди начинают просыпаться.

Конечно, слушая такое, меня "бомбануло", и сложилось впечатление, что он все лето прожил на другой планете, но потом подумала: это же прекрасно! Прекрасно, что таких нытиков и "всепропальцев" становится меньше, потому что они одна из причин того, что Таракан до сих пор не на скамье подсудимых. А уж если даже такие выходят на улицу, то для Саши дело реально пахнет керосином!

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