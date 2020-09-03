В Минском аэропорту начинают тестировать на коронавирус 5 3.09.2020, 15:11

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Услуга будет платной.

С сегодняшнего дня в Национальном аэропорту Минск можно пройти лабораторное тестирование на COVID-19. Как пишет Сharter97.org, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Они пишут, что пройти тестирование на наличие COVID-19 могут все желающие: прилетающие и вылетающие пассажиры, авиационный персонал, посетители и сотрудники аэропорта и других организаций.

Пункт тестирования расположен в 5-6 секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета.

Лаборатория пока работает в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В следующем месяце возможен переход на круглосуточный режим работы.

Стоимость услуги - 64 рубля 92 копейки. Оплатить ее можно в отделении банка, а также через банкомат, инфокиоск и мобильный банкинг.

Для проведения теста необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий оплату.

Анализ производится путем сдачи крови из вены. Определяются иммуноглобулины М и G к коронавирусной инфекции. Результаты будут готовы в течение 1-1,5 часа.

Результат выдается на руки при предъявлении паспорта или по электронной почте на 2 языках – русском и английском.

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