В Минском аэропорту начинают тестировать на коронавирус

В Минском аэропорту начинают тестировать на коронавирус5
- 3.09.2020, 15:11
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Услуга будет платной.
С сегодняшнего дня в Национальном аэропорту Минск можно пройти лабораторное тестирование на COVID-19. Как пишет Сharter97.org, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Они пишут, что пройти тестирование на наличие COVID-19 могут все желающие: прилетающие и вылетающие пассажиры, авиационный персонал, посетители и сотрудники аэропорта и других организаций.
Пункт тестирования расположен в 5-6 секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета.
Лаборатория пока работает в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В следующем месяце возможен переход на круглосуточный режим работы.
Стоимость услуги - 64 рубля 92 копейки. Оплатить ее можно в отделении банка, а также через банкомат, инфокиоск и мобильный банкинг.
Для проведения теста необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий оплату.
Анализ производится путем сдачи крови из вены. Определяются иммуноглобулины М и G к коронавирусной инфекции. Результаты будут готовы в течение 1-1,5 часа.
Результат выдается на руки при предъявлении паспорта или по электронной почте на 2 языках – русском и английском.