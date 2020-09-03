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Коллектив гродненской фирмы «Акцент» вышел из государственного профсоюза

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  • 3.09.2020, 15:15
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Коллектив гродненской фирмы «Акцент» вышел из государственного профсоюза

Аналогичная ситуация сложилась на фабрике «Conte».

Членов государственного профсоюза на предприятии не осталось, сообщили «Белсату» сотрудники Гродненской компании «Акцент».

Сотрудница компании рассказала , что решение было единогласным: «Мы подали заявление в Минск на ликвидацию нашей профсоюзной организации. Это не простой процесс – сама ликвидация. Может, решение будет принято в конце сентября. Но да, все люди вышли, 100%».

По словам сотрудницы гродненской фирмы «Акцент», ее коллеги приняли это решение по разным причинам, а все заявления написали в течение двух дней. Сейчас рабочие обсуждают создание ячейки независимого профсоюза на предприятии.

«Акцент» занимается производством перчаток, в компании работают около 150 человек.

По информации журналистов, аналогичная ситуация сложилась на фабрике «Conte» в Гродно.

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