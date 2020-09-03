Горизонт невозврата 4 Дмитрий Растаев

3.09.2020, 15:27

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Дмитрий Растаев

На каждый заглушенный голос отзовутся тысячи свежих голосов.

Хочу ли я задать какой-нибудь вопрос действующей власти? В теории - да. И не один. Но практически - какой в этом смысл? Сколько людей до меня уже задавали эти вопросы - горло содрали, силясь докричаться - но разве получили они рациональный ответ? Нет, ответами были отписки, отговорки и дешевое резонерство с подменой смыслов. Так что, если и задавать сегодня властям какие-то вопросы, то лишь риторические, не требующие ответа, поскольку ответы давно лежат на поверхности.

«Распрямятся тысячи спин»

Вот все вы, творящие бесчинства и беззаконие, попирающие нормы цивилизованного мира и стремящиеся накинуть платок на любой не согласный с вами роток - неужели вам и правда думается, что вы - это всё, чего достойна сегодняшняя Беларусь? Настоящая Беларусь, живая и искренняя, мечтающая о свободе и устремленная в будущее, а не та фальшивящая и косная, которую угрозами и подачками вы сгоняете в нелепые хороводы прошлого. Неужто вам действительно верится, что вы являетесь залогом стабильности и процветания в европейской стране XXI века? Реальных стабильности и процветания, а не дуто-показушных, просеянных сквозь ежовое сито пропаганды?

Видя, что люди восстали против ваших бесчинств, вы так ничего и не поняли, как всегда списав все на происки «кукловодов». Вы не сделали для себя никаких выводов и продолжаете орудовать по старинке - дубинками и окриками, насилием и враньем. Да неужто вы считаете, что таким образом сможете и дальше удерживать Беларусь в проржавелых цепях - ее, уже познавшую дыхание новой жизни, полной достоинства и свободы?

Нет, вы можете, конечно, на какое-то время опять погрузить страну во мрак - посеять панику и страх, забить тюрьмы «врагами народа», переломить дубинками непокорные спины, заглушить все независимые голоса - но долго ли вы сумеете держать ее в состоянии мрака?

За каждую переломленную спину распрямятся тысячи новых спин. На каждый заглушенный голос отзовутся тысячи свежих голосов. Есть такая вещь, как горизонт невозврата. Зло может долго торжествовать и издеваться над людьми, а люди, сжав зубы, могут долго его терпеть. Но рано или поздно случается неизбежное: зло переполняет собственную чашу, и терпению людей приходит конец. И тогда ничто уже не остановит их в решимости вычистить эту чашу до дна.

Вы, ухмыляющиеся рассказам о пытках и издевательствах, называющие их «постановкой», держащие людей за дураков, превращающие в цирк все, к чему прикасаетесь и хаящие все, что не вмещается в ваши лбы - знайте: чаша вашего зла переполнена, и горизонт человеческого терпения пройден.

Думаете, враньем и насилием вам удастся вернуть людей обратно за горизонт? К болотному мракобесию и рабской безропотности? Даже не мечтайте.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»

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