Отец баскетболистов Мещеряковых: Человек, который сегодня удерживает власть, весь в криминале 2 3.09.2020, 15:38

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Валерий Мещеряков жестко прошел по нынешней власти.

Отец Егора и Никиты Мещеряковых Валерий Георгиевич поделился c «Трибуной» мнением о ситуации в стране.

– Ваши сыновья входят в Свободное объединение спортсменов. Как к этому относитесь?

– Нормально. Плохому их не учил. Как и меня в свое время мой отец. За правду, за честность, за справедливость. У нас все предки такие. Наш дед – ветеран войны, фронтовик, советский офицер. Сам понимаешь. Мы во лжи не росли. И не хотим, чтобы во лжи росли наши дети и внуки. [Участие в Свободном объединении спортсменов] Это выбор ребят. И это выбор правильный.

– Гордитесь?

– Конечно. Они с открытым забралом [идут] на всю это подлость и пошлость. А что делать?

– Обсуждали с вами этот шаг?

– Нет. Они взрослые люди. Это их решение. И они знают, что я всегда за них и всегда с ними. Нормальный человек в этих условиях по-другому поступить не мог. Все нормальные люди прекрасно ориентируются, где подлость и вранье.

Не знаю, где надо было вырасти тем, кто удерживает власть, и кто их воспитывал.

Ситуация сегодня хорошо объясняет все столетнее существование Советского Союза. В СССР в свое время власть взяли люди, которые не были в большинстве. Ленин еще на третьем съезде своей фракцией проиграл борьбу. Поэтому придумал, что они большевики. И с тех пор методом красного террора пытался доказать, что они в большинстве. Все, что у нас происходит сейчас, это отрыжка того времени. Все вранье, слова перевернуты с ног на голову.

Этот человек, который сегодня удерживает власть, весь в криминале и хочет нам еще Конституцию писать. Это просто ужас! Мы что, дикари? В свое время мы вместе с поляками написали Конституцию, которой пользовался весь в мир. Ее писали наши предки. И 600 лет мы жили как люди, пока Россия не стала на ноги. Ее государственности 500 лет, а нашей тысяча. Все их конституции с азиатским душком. Мы же – европейцы. У нас другое мировоззрение, другое понимание жизни, – сказал Валерий Мещеряков.

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