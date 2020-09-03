Валерий Карбалевич: В силовых структурах началось брожение 3 3.09.2020, 15:44

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Валерий Карбалевич

Об этом свидетельствует рокировка от Лукашенко.

В момент острого политического кризиса "перетряхивание кадров" в силовых структурах не делают. Лукашенко в разгар протестов убирает с ответственных должностей госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и председателя КГБ Валерия Вакульчика, пишет политолог Валерий Карбалевич для "Радыё Свабода".

Правда, последнего назначает как раз на должность Равкова. Однако в белорусском реальном табеле о рангах председатель КГБ имеет больший политический вес, чем госсекретарь Совета безопасности,

Поэтому это замаскированная отставка Вакульчика. В последнее время ходили слухи, что якобы Вакульчик предложил Лукашенко начать переговоры с протестующими и поэтому попал в опалу.

Так это или нет, неизвестно. Но все обратили внимание, что в последнее время Вакульчик исчез с информационного экрана. Много давал интервью и комментировал последние события министр внутренних дел Юрий Караев. Активно выкладывался министр обороны Виктор Хренин.

Тот же Андрей Равков ставил свои посты в "Фейсбуке", а Вакульчик странно молчал. Поэтому получил почетную отставку.

Непонятно, чем провинился Равков. Возможно, тоже был не таким решительным в подавлении протестов, как другие силовики.

Новый председатель КГБ Иван Тертель хорошо зарекомендовал себя перед Лукашенко по "делу Бабарико". Поэтому и пошел на повышение.

Но в любом случае это симптом брожения в силовых структурах.

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