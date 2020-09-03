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Подростка, который был в коме после протестов, решили допросить

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  • 3.09.2020, 15:59
  • 3,969
Подростка, который был в коме после протестов, решили допросить
Иллюстрационное фото

16-летний парень был задержан и избит 12 августа.

16-летнего Тимура М., которого привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки, доставили в УСК по Минску. Как рассказал его адвокат Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки), пишет tut.by.

Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей на данный момент не знает, он срочно выехал в Минск к своему подзащитному. Он отметил, что молодой человек старшей сестры Тимура рассказал, что подростка вместе с сестрой сегодня доставили в УСК по Минску, его планируют допрашивать в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).

Напомним, Тимур М. был в медикаментозной коме, его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

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