Российскую вакцину от COVID-19 опробуют на Головченко

Российскую вакцину от COVID-19 опробуют на Головченко4
- 3.09.2020, 16:18
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Об этом сообщил премьер РФ Мишустин.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко (решил опробовать) на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом говорили на встрече в Минске Александр Лукашенко и руководитель российского правительства Михаил Мишустин.
"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Это его решение. И я уверен, что все будет хорошо", — заявил Мишустин.
Ранее Лукашенко говорил, что договорился с россиянами, чтобы Беларусь была первой страной, куда они поставят свою вакцину от коронавируса.
Ранее специалисты описали возможные побочные эффекты после применения вакцины.