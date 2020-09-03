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Российскую вакцину от COVID-19 опробуют на Головченко

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  • 3.09.2020, 16:18
  • 1,654
Российскую вакцину от COVID-19 опробуют на Головченко
Роман Головченко
Фото: tut.by

Об этом сообщил премьер РФ Мишустин.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко (решил опробовать) на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом говорили на встрече в Минске Александр Лукашенко и руководитель российского правительства Михаил Мишустин.

"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Это его решение. И я уверен, что все будет хорошо", — заявил Мишустин.

Ранее Лукашенко говорил, что договорился с россиянами, чтобы Беларусь была первой страной, куда они поставят свою вакцину от коронавируса.

Ранее специалисты описали возможные побочные эффекты после применения вакцины.

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