Профсоюзный лидер: К забастовочному движению присоединяются новые предприятия 3.09.2020, 16:20

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Иллюстрационное фото

Самый популярный метод протеста — «итальянская забастовка».

По словам председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова, белорусы активно вступают в профсоюз, пишет «Салiдарнасць».

Например, «только вчера на «Нафтане» вступить в независимый профсоюз пришли около ста человек».

На «Беларуськалии» в независимые профсоюзы уже вступили несколько сотен человек, и люди продолжают приходить каждый день. И это несмотря на то, что на независимые профсоюзы постоянно оказывается давление.

Например, 3 сентября в офис профсоюза приходил милиционер – сотрудник уголовного розыска, чтобы опросить участников стачки о причинах, по которым они не выходят на работу.

Также местные идеологи раздавали работникам анкеты, в которых интересовались мнением работников о ситуации в стране.

Руководство «Беларуськалия» вынуждено экстренно улучшать условия труда, чтобы убедить работников прекратить стачку. Например, закупать новые инструменты и некоторое оборудование.

Тем не менее на предприятии остается множество нарушений техники безопасности, что позволяет людям на законных основаниях не работать, участвуя в стачке.

По словам Познякова, протестные настроения в рабочей среде не только не затухают, но и приобретают более разнообразные формы. А к забастовочному движению присоединяются новые предприятия – железнодорожники, работники предприятий пищевой промышленности и даже местные IT-специалисты.

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