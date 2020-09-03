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Финский журналист: ХК «Динамо Минск» — это команда Лукашенко

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  • 3.09.2020, 16:44
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Финский журналист: ХК «Динамо Минск» — это команда Лукашенко

Клуб из Хельсинки отказался поддерживать диктатора.

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен прокомментировал отказ «Йокерита» ехать в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо», пишет «Трибуна».

«Думаю, это хорошо, что игру в Минске между «Динамо» и «Йокеритом» отложили. В нынешней политической ситуации в Беларуси было бы безответственно туда ехать и там играть. Кроме того, минское «Динамо» — это команда Лукашенко, поэтому игра с ними показала бы поддержку диктатора. Все говорят, что в Беларуси вроде бы все нормально, но а если нет?

Здесь, в Финляндии, на «Йокерит» оказывается огромное давление. Против их поездки в Минск были все: спонсоры, политики, СМИ и даже фанаты «Йокерита» — фан-клуб заявил, что будет бойкотировать домашние матчи, если клуб поедет в Минск.

Главный вопрос состоит в том, кто принял решение об отмене поездки. Рейс отменили в самую последнюю минуту. Самолет ждал «Йокерит», но «Йокерит» не появился. При этом, клуб не делал никаких заявлений, кроме того факта, что матч был отменен», — сказал Хуттунен.

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