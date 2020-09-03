Современный художественный театр объявил забастовку 3.09.2020, 16:57

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Решение принято в знак поддержки с задержанным телеведущим Дудинским.

Современный художественный театр объявил о забастовке в знак протеста против задержания телеведущего Дениса Дудинского. Об этом заявил учредитель и художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков, пишет tut.by.

— 10 суток театр СХТ МИНСК работать не будет. ЗАБАСТОВКА, — написал Ушаков в фейсбуке.

Он выложил фотографию с портретом телеведущего и надписью #ямыДудинский. Уточним, что Дудинский является одним из актеров СХТ и играет в спектакле «Дракон». Ближайший показ должен был состояться 11 сентября.

3 сентября в суде Первомайского района рассмотрели административное дело в отношении телеведущего и шоумена Дениса Дудинского. Его задержали вчера, 2 сентября, причина родным не была известна. Как сообщили независимые наблюдатели, суд постановил отправить его в изолятор на 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии.

Что за мероприятие ему вменялось в вину, в какой день и какое время, кто дал против него свидетельства, остается неизвестным. Адвокат на процессе не присутствовал. Напомним, что право на защиту гарантировано Конституцией. Денис Дудинский находится в ИВС на Окрестина.

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