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Киев обещает жесткую реакцию на недружественные действия Минска

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  • 3.09.2020, 16:59
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Киев обещает жесткую реакцию на недружественные действия Минска
Дмитрий Кулеба

Не исключено, что украинский посол не вернется в Беларусь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о готовности Киева к жестким мерам в отношении Беларуси в случае недружественных действий со стороны Минска, в том числе к более радикальным шагам, чем отзыв украинского посла в Минске для консультаций, пишет "Интерфакс".

"Я вызвал посла (Украины в Минске - прим.), чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением властей Беларуси о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

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