Минздрав Испании не считает целесообразным возвращение к строгому карантину 1 3.09.2020, 17:04

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Фото: Getty Images

В среду в стране было зафиксирован более восьми тысяч новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья считает нецелесообразным на данном этапе говорить о возвращении всеобщего строгого карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Илья объяснил, что крупные города, такие как Барселона или Мадрид, являются пространствами, где меры по сдерживанию вируса "должны быть очень хорошо продуманы", но он подчеркнул, что в целом "хорошая работа делается везде".

Таким образом, хотя наблюдается устойчивый рост случаев заболевания коронавирусом во всех общинах, за исключением Арагона, где количество новых случаев сокращается, а также Каталонии и Страны Басков, которые движутся к стабилизации, давления на медицинскую систему, как в марте, нет.

"Мы находимся в сценарии контроля. Необходимо выявлять случаи и действовать быстро и решительно, чтобы разорвать цепи передачи", - сказал Илья, который считает, что сейчас неудобно применять общенациональные ограничительные меры.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы пережили в марте, нет переполнения системы. Необходимо сделать конкретные действия, как это делаем мы", - подчеркнул министр здравоохранения, отметив, что "нет никакого противоречия между экономикой и здравоохранением".

Следует отметить, что в среду Минздрав Испании сообщило о 8581 новый случай коронавируса.

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