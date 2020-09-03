Пустые полки не за горами? 3.09.2020, 17:24

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У розничного товарооборота начались проблемы.

По итогам работы во втором квартале 2020 года розничный бизнес Беларуси отметил ряд серьезных проблем. При этом прогноз на будущее также не отличается оптимизмом, пишет "Ежедневник".

Согласно результатам опроса, проведенного Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики, руководители организаций розничной торговли отметили во 2 квартале 2020 года снижение розничного товарооборота, объема продаж в натуральном выражении, рентабельности продаж и инвестиций. Ухудшение ситуации отмечено также с обеспеченностью ресурсами и заказами на поставку товаров, что привело к сокращению складских запасов и сокращению количества занятых в отрасли. По многим другим факторам, сдерживающим деловую активность розницы, также зафиксированы негативные тенденции.

Так, индекс предпринимательской уверенности, который и без того находился в отрицательных значениях, за 2-й квартал 2020 года упал до рекордного за все время наблюдений значения - с минус 2 до минус 9. Как отмечается в исследовании, снижение индекса обусловлено ухудшением оценок экономического положения организаций и отражает сложности отрасли, вызванные пандемией коронавируса.

Уровень рентабельности организаций торговли во 2-м квартале 2020 года продолжил снижаться, но что указали 70% респондентов, при том, что на увеличение указали только 13%.

Среди факторов, сдерживающих развитие торговых организаций, особо обострился низкий платежеспособный спрос, на который указали 68% респондентов, хотя высокая конкуренция по-прежнему занимает лидирующее положение – на нее указали 78% респондентов. Вырос также такой негативный фактор, как недостаток собственных оборотных средств (48%). При этом 47% респондентов среди сдерживающих негативных факторов назвали неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.

Давая прогнозы на 3 квартал 2020 года, большинство опрошенных руководителей торговых организаций указали на небольшой рост розничного товарооборота и объема продаж в натуральном выражении, но при этом отметили снижение обеспеченности собственными ресурсами, снижение рентабельности и количества занятых.

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