Телеведущие Дудинский и Кохно получили по 10 суток 3.09.2020, 17:26

Этим летом их уволили с государственного телевидения за поддержку перемен в Беларуси.

Сегодня состоялись суды над задержанными телеведущими, которые ранее были уволены за свою высказывания в поддержку протестов.

Судья признал Дмитрия Кохно виновным, назначил наказание в виде ареста на 10 суток «за участие в несанкционированных массовых акциях», пишет «Онлайнер».

Ранее также Денису Дудинскому дали 10 суток «за участие в несанкционированных массовых акциях».

2 сентября в Минске задержали шоуменов и ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно.

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Тех, кто «не может нормально спать по ночам», шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Дмитрий пообещал, что лично вступится за каждого из них.

Денис Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После поста Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой отстранен от ведения «Славянского базара». Позже стало известно, что его уволили с БТ.

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