Десятки журналистов пришли к зданию МВД

Десятки журналистов пришли к зданию МВД8
- 3.09.2020, 18:06
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Они требуют встречи с Караевым.
Рядом с Министерством внутренних дел собрались журналисты белорусских изданий. Они просят министра Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.
К зданию МВД пришли около 30 журналистов — представители tut.by, Onliner, БелаПАН. Внутрь зашли генеральный директор и главный редактор tut.by Людмила Чекина и Марина Золотова.
Лукашенковский палач не вышел к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.