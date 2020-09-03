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Десятки журналистов пришли к зданию МВД

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  • 3.09.2020, 18:06
  • 8,006
Десятки журналистов пришли к зданию МВД

Они требуют встречи с Караевым.

Рядом с Министерством внутренних дел собрались журналисты белорусских изданий. Они просят министра Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

К зданию МВД пришли около 30 журналистов — представители tut.by, Onliner, БелаПАН. Внутрь зашли генеральный директор и главный редактор tut.by Людмила Чекина и Марина Золотова.

Лукашенковский палач не вышел к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

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