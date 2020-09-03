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В пятницу в Беларуси ожидается до +24 градусов

  • 3.09.2020, 18:11
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В пятницу в Беларуси ожидается до +24 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 4 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. По восточной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по востоку - плюс 14-17. Днем будет 18-24 градуса тепла.

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