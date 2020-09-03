Колонна журналистов идет к Министерству информации 4 3.09.2020, 18:47

6,812

Независимые журналисты несут плакаты.

Рядом с Министерством внутренних дел сегодня собрались журналисты белорусских изданий. Они просили министра Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Лукашенковский палач не вышел к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

После этого журналисты решили идти к Министерству информации.

Фото опубликовал телеграм-канал tut.by.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».