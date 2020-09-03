Колонна журналистов идет к Министерству информации

Колонна журналистов идет к Министерству информации4
- 3.09.2020, 18:47
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Независимые журналисты несут плакаты.
Рядом с Министерством внутренних дел сегодня собрались журналисты белорусских изданий. Они просили министра Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.
Лукашенковский палач не вышел к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.
После этого журналисты решили идти к Министерству информации.
Фото опубликовал телеграм-канал tut.by.