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Колонна журналистов идет к Министерству информации

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  • 3.09.2020, 18:47
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Колонна журналистов идет к Министерству информации

Независимые журналисты несут плакаты.

Рядом с Министерством внутренних дел сегодня собрались журналисты белорусских изданий. Они просили министра Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Лукашенковский палач не вышел к журналистам. Им предложили записаться на приём и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

После этого журналисты решили идти к Министерству информации.

Фото опубликовал телеграм-канал tut.by.

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