6 сентября — Марш единства 4 3.09.2020, 19:11

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Марш состоится в воскресенье в Минске. Начало — в 14.00.

В воскресенье, 6 сентября - Марш единства. Начало - в 14.00. Марш анонсировали крупнейшие телеграм-каналы Беларуси.

Пора показать всему миру, что мы едины с теми, кого задерживают каждый день и кто уже давно сидит в тюрьмах, что мы едины в нашей независимости. Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлём, но все решать будет только сам народ.

Минск

14.00. Площадь Независимости, проспект Независимости.

Берём с собой портреты ваших задержанных друзей и близких, плакаты в поддержку студентов, журналистов и католиков. Не забываем о политзаключенных.

Остальные города

14.00. Центральные площади и улицы.

Один - за всех, и все - за одного!

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