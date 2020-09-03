6 сентября — Марш единства4
- 3.09.2020, 19:11
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Марш состоится в воскресенье в Минске. Начало — в 14.00.
В воскресенье, 6 сентября - Марш единства. Начало - в 14.00. Марш анонсировали крупнейшие телеграм-каналы Беларуси.
Пора показать всему миру, что мы едины с теми, кого задерживают каждый день и кто уже давно сидит в тюрьмах, что мы едины в нашей независимости. Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлём, но все решать будет только сам народ.
Минск
14.00. Площадь Независимости, проспект Независимости.
Берём с собой портреты ваших задержанных друзей и близких, плакаты в поддержку студентов, журналистов и католиков. Не забываем о политзаключенных.
Остальные города
14.00. Центральные площади и улицы.
Один - за всех, и все - за одного!