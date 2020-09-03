Власти Кипра проверят все выданные за 18 лет «золотые паспорта» 1 3.09.2020, 20:15

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Для проверки всех случаев выдачи гражданства за инвестиции будет создана специальная комиссия.

Власти Кипра намерены проверить выданные паспорта за инвестиции в экономику страны за все 18 лет действия программы — с 2002 года по 31 июля 2020-го, когда ее правила были изменены, сообщил представитель правительства страны Кириакос Коусиос. Его слова приводятся на сайте службы информации и прессы правительства Кипра, передает forbes.ru.

Для проверки всех случаев выдачи гражданства за инвестиции будет создана специальная независимая комиссия. Ее формированием займется генпрокурор Кипра. По словам Коусиоса, комиссия получит «широкие полномочия для расследования». Накануне на сайте правительства было указано, что президент Кипра попросит генпрокурора создать комиссию для проверки инвестиционной программы. При этом в релизе говорилось, что расследование охватит только период с 2007 года по 31 июля 2020-го.

В сообщении пресс-службы президента отмечалось, что глава государства выразил сожаление в связи с «публикациями телеканала Al Jazeera». В конце августа он опубликовал серию расследований на основе утекших документов, которая получила название «Кипрские документы» (Cyprus Papers). Al Jazeera сообщила, что кипрские «золотые паспорта» за годы действия программы купили в том числе «сомнительные личности» — десятки высокопоставленных чиновников и их семей, а также «осужденные преступники, люди в бегах и политические фигуры с высоким риском «грязных» денег». Стоимость паспортов составляла примерно $2,5 млн. В материалах Al Jazeera Кипр был представлен как страна, которая продавала паспорта преступникам за деньги, отметил портал Cyprus Property News. После публикаций Al Jazeera полиция Кипра начала собственное расследование с целью найти источник, который передал конфиденциальные документы журналистам. Правительство предполагало, что утечка могла произойти от сотрудников парламента, пишет CyprusMail.

Кипр уже проводил проверку программы гражданства за инвестиции. Первая проверка охватила период до 2018 года. В ноябре 2019 года власти острова решили отозвать 26 «золотых паспортов».

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