закрыть
3 сентября 2020, четверг, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек

  • 3.09.2020, 20:23
  • 1,738
У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек

Они стоят у надписи «Не забудзем».

У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек. Они стоят у надписи «Не забудзем», которую сегодня днем засыпали солью, но люди ее очистили, передает tut.by.

Здесь стоит автозак и машина ГАИ. К людям пошло несколько омоновцев, после этого многие разошлись. Женщины, которые остались стоять, пообщались с силовиками.

После отъезда ОМОНа люди снова выстроились в несколько небольших цепей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции