У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек
- 3.09.2020, 20:23
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Они стоят у надписи «Не забудзем».
У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек. Они стоят у надписи «Не забудзем», которую сегодня днем засыпали солью, но люди ее очистили, передает tut.by.
Здесь стоит автозак и машина ГАИ. К людям пошло несколько омоновцев, после этого многие разошлись. Женщины, которые остались стоять, пообщались с силовиками.
После отъезда ОМОНа люди снова выстроились в несколько небольших цепей.