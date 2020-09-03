У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек 3.09.2020, 20:23

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Они стоят у надписи «Не забудзем».

У станции метро «Пушкинская» собралось несколько десятков человек. Они стоят у надписи «Не забудзем», которую сегодня днем засыпали солью, но люди ее очистили, передает tut.by.

Здесь стоит автозак и машина ГАИ. К людям пошло несколько омоновцев, после этого многие разошлись. Женщины, которые остались стоять, пообщались с силовиками.

После отъезда ОМОНа люди снова выстроились в несколько небольших цепей.

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