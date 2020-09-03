Умер в ночь протестов, родственники узнали через 19 дней 12 3.09.2020, 21:15

8,957

фото: belsat.eu

Что известно о смерти Александра Будницкого.

Под Минском на Дукорском кладбище 3 сентября похоронили 52-летнего Александра Будницкого. По сведениям Следственного комитета, он отравился этиловым спиртом. Однако друзья считают, что смерть Будницкого может быть связана с действиями силовиков во время разгона протестов возле ТЦ «Рига» в Минске. Belsat.eu разбирался в нестыковках официальной версии.

Александр Будницкий работал на Минском заводе шестерен и жил в общежитии на улице Ботанической – в нескольких остановках от ТЦ «Рига». Ранее его сосед Сергей рассказывал belsat.eu,, что последний раз его видели в 6 утра 11 августа. После этого мужчина не вышел на работу (по графику, у него в тот день была вторая смена) и больше не появлялся по месту жительства. Только 31 августа стало известно, что он умер. 3 сентября его похоронили на Дукорском кладбище. Коллеги и соседи Будницкого по общежитию считают, что его смерть связана с брутальными действиями силовиков во время разгона протестов возле ТЦ «Рига».

Фото прислал belsat.eu сосед Александра Будницкого

2 сентября Следственный комитет опубликовал пресс-релиз, посвященный делу Будницкого. В нем утверждается, что смерть мужчины никак не связана с событиями возле «Риги» – он умер в другой точке города.

«Поздно вечером 11 августа в сквере вблизи одного из домов по улице Берестянской в Минске мужчина попросил у прохожих закурить. В какой-то момент 52-летнему жителю Минска стало плохо, в результате чего он упал. Несмотря на проведенные врачебными работниками реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте», – отмечается в пресс-релизе.

В СК утверждают, что причиной смерти Будницкого «явилось острое отравление этиловым спиртом».

«Я знал, что происходило возле «Риги», и первым забил тревогу»

Фото: Belsat.eu / Vot-tak.tv

Однако в официальной версии есть ряд нестыковок. В пресс-релизе СК утверждается, что Будницкий не пропадал без вести: «При себе у погибшего находились документы, по которым личность сразу была установлена». Но родственникам Будницкого сообщили о его смерти только через 19 дней – 31 августа. Более того, друзья Будницкого за это время сами обращались в милицию с заявлением об исчезновении человека (этим занимались друзья, так как родственники Александра живут не в Минске).

«Я знал, что происходило возле «Риги», и первый забил тревогу», – говорит сосед умершего Сергей.

фото: belsat.eu

фото: belsat.eu

Фото: Александр Васюкович / vot-tak.tv

Фото из ТГ Следственного комитета

Друзьям Будницкого в милиции никто не сказал, что его труп уже давно обнаружен.

Заявление об исчезновении было зарегистрировано 20 августа. Ответ на обращение был подписан 26 августа, а прислан Сергею только 31-го. Там размещена та же информация, что и в пресс-релизе СК.

К тому же, хотя личность Будницкого милиция установила еще 12 августа, никто не сообщил об этом на работу или родственникам.

Брат умершего Валентин Будницкий узнал о смерти родственника 31 августа потому, что сам начал активно обзванивать милицию. Следователь сказал, что никаких оснований для возбуждения уголовного дела нет.

«Это не они мне позвонили, а я начал звонить по следователям и собирался объезжать морги. Хотя бы они извинились и прислали объяснения, почему так случилось, что 12-го августа его опознали, а 31-го только узнал я. Но якобы у них была информация, что нет родственников. Я не знаю, как это возможно, при нынешней технике не узнать о родственниках, тем более при нем был мобильный телефон… » – говорит Валентин.

Тогда в разговоре с Валентином милиционер сказал, что тело Будницкого нашли недалеко от ТЦ «Рига», а не на Берестянской.

Как Будницкий оказался на Берестянской?

Соседи не знают, почему 11 августа Будницкий не вышел на работу. Ранее он якобы говорил о намерении «взять отгул».

Сергей говорит, что сам Будницкий в акциях протеста участия не принимал, но мог случайно «попасть под замес» возле ТЦ «Рига».

«Он человек спокойный, но очень любопытный. Он мог просто из-за любознательности поехать и посмотреть, что там происходит. Тем более, что мы ему раньше рассказывали об этих событиях, обсуждали все вместе», – объясняет сосед Сергей.

Что мог делать Будницкий ночью на улице Берестянской – никто не знает. Сергей утверждает: у него был ограниченный круг контактов, дружил он только с соседями и коллегами по работе.

Известно, что в районе улицы Берестянская нет ночных магазинов, куда теоретически мог бы пойти мужчина. А вот как раз в ТЦ «Рига» такой магазин есть – «Соседи». Хотя в дни протестов ее вечером закрывали.

«Скорая простояла часа два»

Улица Берестянская находится возле сквера Симона Боливара. Рядом-посольства Ливана и КНР. Жители дома №17 рассказали, что действительно в ночь с 11 на 12 августа в сквер приезжала машина скорой помощи.

«Ночью мы вышли на балкон, потому что услышали, как в сквере у скамейки громко ссорятся двое парней и девушка. Речь шла о том, что кому-то стало плохо и нужно вызывать скорую. Девушка кричала, чтобы этого не делали, мол, тогда на них «все свалят». Но вскоре скорая все же приехала», – говорит одна из жительниц дома.

По ее словам, медики приехали без сирены, машина припарковалась у подъезда, из нее вышел сотрудник и пошел в сторону сквера.

«Что он там делал, я не видела, так как та скамейка закрыта деревьями, но пробыли медики очень долго. Машина скорой простояла часа два и уехала. Я не видела, чтобы кого-то заносили в нее», – добавляет наш источник.

Жители дома №17 также утверждают, что в ту ночь точно не видели в сквере следователей или милиции. Обычно при происшествиях милиционеры обходят квартиры, чтобы записать показания людей, которые могли что-то видеть. Но ничего подобного не происходило. При этом в релизе СК утверждает, что следственно-оперативная группа выбыла на место, где нашли труп.

«Скорее всего, был запрет на выдачу тела»

Как заявили в СК, телесных повреждений, «за исключением полученных в результате падения с высоты собственного роста», у Будницкого якобы обнаружено не было.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию сейчас невозможно. В разговоре с belsat.eu эксперт в области судебной экспертизы отметил, что спустя столько времени труп фактически разложился, поэтому выявить конкретные повреждения крайне сложно.

Почему тело так долго не передавали родственникам?

«Скорее всего, был запрет на выдачу тела. Или не сразу пришло постановление на вскрытие. Но первый вариант – более вероятный», – полагает эксперт.

В свою очередь сосед умершего Сергей считает, что тело Будницкого не выдавали три недели для того, чтобы замести следы.

«От алкоголя он бы не умер»

3 сентября родственники забрали труп Александра Будницкого из морга государственной службы медицинских судебных экспертиз. Тело передавали в пакете, прятали в закрытом гробу.

Брат умершего Валентин не поддерживает версию друзей, в соответствии с которой смерть брата связана с событиями возле «Риги». Но и в официальной версии он сомневается и не понимает, почему ему сообщили о смерти брата только через три недели.

Валентин признает, что у брата «были проблемы с алкоголем». «Но даже если бы бутылку он выпил, то просто с уснул да все. От алкоголя он бы не умер — он был проспиртован. Поэтому скорее всего был тромб – у него уже дважды тромб отрывался. Если бы его целенаправленно увезли в какой-то кардиологический центр, то может бы спасли. Но промедлили», — говорит он.

За время протестов, по данным МВД, было задержано около 7000 человек.

10 августа в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский, которого, согласно видеоисточникам, застрелили на месте. Официально в МВД заявляли, что в его руках взорвался неизвестный предмет.

В Гомеле 11 августа скончался 25-летний Александр Вихор, которого задержали 9 августа. Официально причина смерти устанавливается.

16 августа погиб 19-летний Артем Поруков, официально его сбило авто на Партизанском проспекте.

19 августа в военном госпитале Минска скончался 43-летний Геннадий Шутов. Его ранили в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

В Волковыске нашли тело 29-летнего Константина Шишмакова. Будучи членом участковой комиссии, он отказался подписывать итоговый протокол. С ним простились 20 августа, родные отказались комментировать смерть журналистам. Причины смерти пока неизвестны.

Никита Кривцов стал шестым активистом, погибшим в Беларуси с начала протестов против результатов президентских выборов. Он исчез 12 августа. По словам родственников, утром этого дня он поехал на работу в поселок Королев Стан под Минском. Тело Никиты Кривцова нашли 22 августа в лесополосе в черте Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».