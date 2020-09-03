В правительстве Германии отвергли бред Лукашенко о Навальном

В правительстве Германии отвергли бред Лукашенко о Навальном6
- 3.09.2020, 21:56
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Ранее узурпатор заявил Мишустину о «перехвате разговора Варшавы и Берлина о Навальном».
Заявления Лукашенко о том, что отравление Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом сказал ТАСС представитель правительства Германии.
«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», — сказали в кабмине.
Представитель правительства заявил, что ему нечего добавить к сделанным накануне заявлениям об отравлении Навального, которые сделали канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас.
Ранее на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил о якобы перехвате переговоров Германии и Польши, из которых следует, что заявление Меркель об отравлении Навального — фальсификация.
«Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.
Накануне немецкие власти заявили, что в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».