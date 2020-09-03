Александра Герасименя: Мы – люди, рожденные свободными 6 3.09.2020, 22:20

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Александра Герасимен

Известная белорусская пловчиха призывает не молчать о происходящем в стране.

Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя рассказала, что происходящее в Беларуси уже не совсем не политика.

«Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику!? Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай». Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, у вас забирают ваши голоса, у вас забирают вашу волю. Это все то, что нам принадлежит по праву с рождения. Мы – люди, рожденные свободными с правом голоса, с правом выбора. Вы позволили себе закрыть рот. Почему? Может, вы не видите чего-то?» – сказала Герасименя в эфире программы на «Еврорадио».

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