Во Франции нашли молекулу, которая поможет в лечении COVID-19 1 30.09.2020, 7:49

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Ее название решили не разглашать.

Ученые Института Пастера (Франция) начали исследовать молекулу, на основе которой возможно создание эффективных лекарств от коронавируса, сообщает obozrevatel.com.

Как было сказано на странице Института в Twitter, в исследованиях примут участие 30 ученых, однако название молекулы пока специально держат в тайне.

"Исследователи обнаружили молекулу, эффективную против коронавируса. Следующий этап – клинические испытания, которые нуждаются в дополнительном финансировании", – отметили в сообщении.

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