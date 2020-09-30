Во Франции нашли молекулу, которая поможет в лечении COVID-19

Во Франции нашли молекулу, которая поможет в лечении COVID-191
- 30.09.2020, 7:49
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Ее название решили не разглашать.
Ученые Института Пастера (Франция) начали исследовать молекулу, на основе которой возможно создание эффективных лекарств от коронавируса, сообщает obozrevatel.com.
Как было сказано на странице Института в Twitter, в исследованиях примут участие 30 ученых, однако название молекулы пока специально держат в тайне.
"Исследователи обнаружили молекулу, эффективную против коронавируса. Следующий этап – клинические испытания, которые нуждаются в дополнительном финансировании", – отметили в сообщении.