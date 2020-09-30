Сергею Тихановскому продлили срок содерджания под стражей

Сергею Тихановскому продлили срок содерджания под стражей11
- 30.09.2020, 9:06
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Решение было принято без проведения судебного заседания.
Лидеру движения «Страна для жизни» народному блогеру Сергею Тихановскому добавили два месяца содержания под стражей. Об этом сообщил Telegram-канал движения.
Судебного заседания по данному вопросу, по данным канала, не было. По прошествии добавленных двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания, органы следствия должны либо освободить Сергея Тихановского, либо предъявить ему обвинение.
Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина подтвердила DW информацию о продлении срока содержания под стражей Тихановского.