Специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса 30.09.2020, 9:56

1,705

С ней связывают вторую волну пандемии.

Ученые обнаружили штамм болезни, активно циркулирующий во время второй волны. Оказалось, что он является более заразным, пишет healthinfo.ua.

Американские эксперты изучили более 5 000 геномов вирусов, выявленных на ранней фазе пандемии в городе Хьюстон. Затем их сопоставили с образцами, взятыми в последние недели. Исследование показало, что 99% штаммов второй волны имеют мутацию под названием D614G. Для сравнения, в образцах, взятых во время первой вспышки в городе, она встречалась только в 70% случаев.

Исследования показывают, что данная мутация увеличивает количество шипов на поверхности вируса. А с помощью этих самых шипов вирус присоединяется и атакует клетки, увеличивает способность поражать организм. Осуществившее исследование ученые полагают, что у заболевших новым штаммом людей в организме существенно большее количество вирусных частиц на момент диагноза.

Не обнаружено доказательств того, что данные мутации сделали вирус более смертоносным. В тяжелой форме COVID-19, чаще всего, проявляется у людей с уже имеющимися хроническими болезнями и плохой наследственностью, а также у самых пожилых пациентов. Некоторые области шипообразного белка продемонстрировали определённые мутации, свидетельствующие о том, что вирус изменяется, чтобы уклоняться от атак иммунной системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».