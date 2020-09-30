Армения отказалась от переговоров с Азербайджаном при посредничестве России 30.09.2020, 10:36

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С заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Но фоне усиливающегося вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Армения выступила против проведения саммита с Азербайджаном при участии России. "Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения - Азербайджан - Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду, 30 сентября, сообщает dw.com.

Он отметил, что Ереван всегда был готов к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это, по словам Пашиняна, не значит, что "Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и безопасности".

Бои за Нагорный Карабах

Азербайджан и Армения 30 сентября продолжают ожесточенные бои за Нагорный Карабах. "ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары по позициям армии обороны Карабаха в северном направлении. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздухе находятся турецкие истребители F-16", - написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Она отметила, что авиация Азербайджана действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении. "Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", - говорится в сообщении ведомства.

Угроза расширения конфликта

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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