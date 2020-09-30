Лукашисты отобрали детей у семьи из Гомеля 18 30.09.2020, 10:45

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Гомельских супругов задержали после митинга, детей отвезли в приют.

Мать пятерых детей Наталья Снежкова рассказала «Сильным новостям», в воскресенье 27 сентября примерно в 21:50 задержали ее мужа. На следующий день его осудили за участие в акции на 14 суток и отправили в ИВС. По этой же статье составили протокол и на нее.

Днем 29 сентября в школу к ее 11-летней дочери приходили сотрудники правоохранительных органов. По словам матери, ребенка опрашивала милиция в присутствии учителя и социального педагога. Позже в РОВД на беседу вызвали и саму женщину, однако она попросила сотрудников приехать к ней домой. Они и приехали, но с обыском. После обыска ее задержали.

Насколько известно редакции, в отношении кого-то из членов семьи возбуждено уголовное дело по статье 363 часть 2 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Несовершеннолетние дети задержанных родителей находятся в социальном центре на Сельмаше.

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