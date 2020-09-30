Жесткие и динамичные: главные моменты первых президентских дебатов Трампа и Байдена 15 30.09.2020, 11:04

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Фото: REUTERS / Brian Snyder

Подробный разбор главного политического события в США.

В США состоялось одно из главных событий в политической жизни страны 2020 года — предвыборные дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена.

Местом их проведения стал кампус клиники города Кливленд, штат Огайо, а модератором дебатов выступил ведущий воскресного утреннего шоу на телеканале Fox News Крис Уоллес.

Список тем, избранный им, был следующим: предыдущие достижения кандидатов, Верховный суд, COVID-19, экономика, расовые вопросы и насилие в городах США, соблюдение неприкосновенности выборов.

Дебаты были разделены на блоки по 15 минут: после того как модератор задал вопрос, кандидаты получали две минуты на ответ, оставшееся время отводилось на уточняющие вопросы ведущего.

Сайт «Новое время» следил за ходом дебатов и выбрал только главное из первой словесной схватки Трампа и Байдена лицом к лицу.

Противодействие COVID-19

Блок, касающийся, возможно, главной темы 2020 года — пандемии коронавируса — открыл вопрос модератора о том, почему американцы должны поверить плану по противодействию COVID-19 одного из кандидатов больше, чем стратегии его оппонента по борьбе с этой проблемой.

Первым слово было дано Джо Байдену, который начал свой ответ с упоминания статистики заболеваемости и смертности от коронавируса в США: более 7 миллиона зараженных, свыше 200 тысяч погибших, около 40 тысяч новых фактов инфицирования ежедневно.

«Когда он говорил об этих цифрах, то сказал: „Имеем, что имеем“. Так вот, сейчас мы это имеем из-за того, кем вы являетесь — у президента нет плана, он ничего не предложил. Он знал еще в феврале, насколько серьезным являлся этот кризис; знал, что это смертельная болезнь», — отметил оппонент Трампа.

Байден также сделал жесткий критический выпад в сторону Трампа, посоветовав тому «выйти из своего бункера» или «поля для гольфа», прийти в Овальный кабинет и сделать все необходимое для сохранения жизней.

Во время своей ответной реплики Трамп сразу же перешел к теме ответственности Китая, которую он и его команда сделали краеугольной для избирательной кампании действующего главы Белого дома.

«Это вина Китая. Этого никогда не должно было произойти. Они остановили ее распространение, но это вина Китая. Кстати, когда мы говорим об этом, вы же, наверное, даже не предполагаете, сколько людей умерло в Китае. Вы не знаете, сколько погибло в России, Индии. Они не обязательно дают вам точные цифры», — парировал действующий глава Белого дома, добавив, что его неуспехи в борьбе с коронавирусом якобы являются порождением «фейковых новостей».

Модератор дебатов задал Трампу вопрос о том, почему он часто расходится во мнениях с собственными учеными и чиновниками из сферы здравоохранения, в частности, в вопросе сроков создания вакцины против COVID-19 (ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что она станет доступна широкой публике не раньше лета, на что глава Белого дома сказал, что тот «запутался и ошибается»).

«Я говорил с [фармацевтическими] компаниями, и они говорят, что мы сможем получить вакцину намного раньше. Это политическая вещь», — сказал Трамп, заявив, что точные сроки поступления вакцины на рынок станут известны до 1 ноября.

Также действующий президент сообщил, что не согласен в вопросах вакцины со своими двумя ведущими экспертами — докторами Энтони Фаучи и Робертом Редфилдом.

В дискуссию вступил Байден, вспомнив озвученное в апреле предложение Трампа об инъекциях отбеливателя для больных коронавирусом или облучения их ультрафиолетом.

«Это был сарказм, и вы это знаете», — отмахнулся тот.

В какой-то момент Байден посмотрел прямо в камеру и обратился к зрителям:

«Вы хоть на мгновение верите в то, что он говорит в целом о теме COVID, в свете всей этой лжи? Он до сих пор даже не признал, что был в курсе происходящего; еще в феврале знал, насколько это будет опасно, и даже не сказал вам», — сказал оппонент Трампа, имея в виду реплику президента о смертельности нового коронавируса, сказанную им еще в начале 2020 года.

Внезапно глава Белого дома перевел тему с коронавируса на образование своего оппонента, зацепившись за заключительную фразу Байдена о том, что «умрет еще много людей, если [Трамп] не станет намного умнее и быстрее».

«Вы сейчас использовали слово „умный“? <...> Вы выпустились с самыми низкими (или почти самыми низкими) оценками среди своей [университетской] группы. Не смейте даже использовать слово „умный“ в разговоре со мной. <...> За 47 лет вы ничего не сделали», — атаковал Трамп.

В чем ключевые различия подходов Трампа и Байдена в борьбе с COVID-19?

Действующий президент США сделал ставку на разработку вакцины против коронавируса в максимально сжатые сроки посредством, как утверждает Байден, «давления» на фармацевтические компании. При этом Трамп неохотно шел на введение карантинных ограничений для бизнеса, поскольку считает экономику главным козырем своего президентства и обвиняет своего оппонента в желании ее схлопнуть.

В то же время Джо Байден считает, что действующий президент использует производство вакцины в политических целях, что объясняет спешку с ее разработкой, тем самым ставя под угрозу жизни американцев из-за того, что на рынок может попасть продукт, не прошедший должного сертифицирования и проверки на безопасность.

Байден — сторонник жесткого соблюдения масочного режима как ключевого фактора для сдерживания распространения COVID-19 среди населения. Помимо этого, оппонент Трампа выступает за усиление роли федерального правительства в вопросах тестирования на коронавирус; а также частный подход к открытию тех или иных учреждений в городах, в частности школ, — по мнению Байдена, это решение должно приниматься исходя из текущей эпидобстановки в конкретном населенном пункте.

Сын Байдена и Украина

Упоминание Трампом связей сына Джо Байдена — Хантера — с Украиной вылилось в горячую дискуссию внутри дебатов. Во время обсуждения торговой политики действующий президент США резко перешел к теме Байденов, обвинив сына своего оппонента в получении более $3,5 миллиона от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Речь идет об отчете, подготовленном возглавляемыми республиканцами комитетами Сената по национальной безопасности и правительственным делам и по вопросам финансов США, согласно которому связанная с Хантером Байденом фирма получила многомилионный перевод, что якобы говорит о его связях с Москвой.

В то же время адвокат Байдена-младшего отрицает, что тот получал эти средства: «В отчете Сената ложно утверждается, что Хантер Байден имел финансовые отношения с российской бизнеследи Еленой Батуриной и получил $3,5 миллиона от нее».

Доклад был опубликован на минувшей неделе, в разгар избирательной кампании кандидатов в президенты.

В рамках дебатов Трамп также упомянул украинскую компанию Burisma, членом Наблюдательного совета которой сын Байдена работал с 2014 года. Фирма принадлежит украинскому бизнесмену и экс-министру времен Януковича Николаю Злочевскому. Во времена генпрокурора Виктора Шокина Burisma стала объектом нескольких уголовных дел.

Команда Трампа неоднократно акцентировала внимание на этом эпизоде, обвиняя Байдена и его сына в якобы коррупционных схемах в Украине. В то же время, как отмечает фактчекинговая служба издания CNN, преследуя эту цель, глава Белого дома неоднократно делал неправдивые заявления.

«Мой сын не сделал ничего постыдного в Burisma. [Трамп] не хочет, чтобы я отвечал, поскольку знает, что правда на моей стороне. Его позиция была полностью, абсолютно опровергнута всеми: медиа, нашими союзниками, Всемирным банком — всеми», — заявил Байден.

Трамп активно перебивал своего оппонента, пытаясь опровергнуть его слова, и в определенный момент Байден сказал: «С этим клоуном очень сложно сказать хоть слово, извините».

После этого он подчеркнул, что не хочет обсуждать тему семьи, с помощью которой, по мнению Байдена, действующий глава Белого дома пытается увести разговор от обсуждения проблем самих американцев.

Признание результатов выборов

Мирный переход власти от Трампа к Байдену в случае победы последнего на президентских выборах — одна из самых болезненных тем в политической жизни США нынешней осенью.

Как отмечают американские журналисты, в течение нескольких месяцев Дональд Трамп беспочвенно ставил под сомнение надежность и честность системы голосования по почте (которое стало актуальным с началом пандемии), заявляя, что оно открывает путь для мошенничества и может быть использовано демократами для фальсификации результатов выборов.

Трамп допускал, что может отказаться от мирной передачи власти в случае проигрыша Байдену. В то же время точку в этом вопросе должен ставить Верховный суд, считает глава Белого дома — после смерти либерального судьи Рут Гинзбург он выдвинул на ее место в этом органе свою кандидатуру, консерватора Эми Барретт, что обеспечит численный перевес консервативных судей в Верховном суде.

Во время дебатов Байден подчеркнул, что даже со слов членов правительства Трампа голосование по почте является надежным.

«Его собственный глава Министерства национальной безопасности и директор ФБР говорят, что нет абсолютно никаких доказательств того, что голосование по почте является источником манипуляций и мошенничества», — сказал он, отметив важность подобной опции для избирателей во времена коронавирусного кризиса.

Обработка бюллетеней, отправленных по почте, занимает больше времени (до недели), чем подсчет голосов, отданных традиционным путем. Трамп и его команда считают, что этот промежуток времени открывает пространство для мошенничества с результатами. Модератор дебатов уточнил у Трампа, призовет ли он своих сторонников сохранять спокойствие в период подсчета «почтовых» голосов и не объявит ли он о своей победе до того, как результаты выборов будут официально утверждены.

«Я призываю сторонников идти на участки для голосования и быть очень внимательными. <...> Если это будет честное голосование, я 100% выступаю за него. Но если я увижу, как фальсифицируют десятки тысяч бюллетеней, я не смогу с этим смириться», — ответил действующий президент.

После этого модератор задал аналогичный вопрос Байдену. Тот подчеркнул, что призовет своих сторонников дождаться подсчета всех бюллетеней — в частности, отправленных по почте, — и назвал эту систему честной, подчеркнув, что американские военные де-факто голосуют таким образом с конца Гражданской войны в США.

«Я признаю [результаты выборов], и он тоже. Знаете почему? Потому что сразу после того, как по результатам подсчета бюллетеней будет объявлен победителей, все закончится. Все закончится. И если победителем стану я — хорошо; если же нет — я поддержу результаты выборов», — отметил Байден.

На этом первые дебаты кандидатов в президенты США 2020 года закончились.

Другие яркие моменты дебатов и важные заявления:

Байден назвал Трампа «щенком» президента РФ Владимира Путина: «При этом президенте мы стали слабее, больнее, беднее, более разобщенными и более жестокими. <...> [Когда я был вице-президентом] и встречался один на один с Путиным, то давал ему ясно понять, когда я не согласен принимать его условия. А он щенок Путина. Он все еще отказывается что-либо сказать Путину в связи с платой [талибам в Афганистане со стороны РФ] за убийство американских солдат».

Трамп постоянно перебивал своего оппонента — Байден не выдержал и посоветовал тому «заткнуться»: «Не мог бы ты заткнуться, приятель?», — сказал Байден. Трамп проигнорировал эти слова и продолжил говорить, после чего кандидат в президенты от демократов добавил: «Продолжай тявкать, дружище».

Китай снова стал объектом нападок Трампа в связи с коронавирусной панедмией. Действующий президент США назвал COVID-19 «китайской чумой», похвалил работу своей администрации и ложно обвинил Байдена в том, что тот критиковал введенные правительством Трампа ограничения на путешествия. «Я закрыл [границы], а вы сказали „Он расист и ксенофоб“, поскольку не считаете, что я должен был закрывать страну», — сказал глава Белого дома. В то же время, как отмечают американские фактчекеры, слова Байдена о «ксенофобии» Трампа никак не связаны с его решением о закрытии границ из-за коронавируса.

Трамп заявил, что «не хочет платить налоги». Так он прокомментировал масштабное расследование газеты The New York Times, согласно которой Трамп в течение десятка лет до того, как стал главой Белого дома, не платил налоги на прибыль, указывая в декларациях неизменно высокие убытки.

Трамп отказался критиковать ультраправые группы. Когда дискуссия коснулась расовых протестов в США, Трамп отказался открыто признавать причастность ультраправых радикальных групп (в частности, сторонников «превосходства белой расы») к насилию в отношении митингующих. «Почти все [насилие], что я видел, исходило от левого, а не правого крыла. Я хочу сделать все, что возможно. Я хочу увидеть мир. <...> Но вот что я вам скажу: кто-то должен что-то сделать с Антифа [группа антифашистских организаций, которую Трамп называл террористической ячейкой, — прим.», — сказал он.

Второй раунд предвыборных дебатов в США состоится в следующую среду, 7 октября. Они пройдут на уровне вице-президентов: от Трампа будет участвовать Майк Пенс; от Байдена — Камала Харрис.

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