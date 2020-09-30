«Народная Грамада»: Режим Лукашенко окончательно покинул границы правового поля 8 30.09.2020, 11:30

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Заявление президиума партии.

Заявление президиума партии «Народная Грамада» в связи с политической ситуацией в Беларуси опубликовала пресс-служба партии:

— Констатируем, что правящий режим потерял обратную связь с обществом и окончательно покинул границы правового поля.

Каждый новый день страны сопровождается арестами, обысками, уголовными делами, насилием над протестующими.

По-прежнему продолжается уголовное преследование в отношение наших товарищей Н. Статкевича и С.Спариша. Они находятся в следственном изоляторе.

Тюремные хроники прошедшей недели:

23.09 За участие в манифестации против "тайной инаугурации" арестован на десять суток активист "Народной Грамады" П. Дривень.

24.09. Приговорен судом к семи суткам административного ареста член Могилевской организации "Народной Грамады" А. Страх. В его квартире прошел обыск.

25.09. Вооруженные люди с особой жестокостью задержали активистов "Европейской Беларуси" А. Войнича, Е. Афнагеля, П. Юхневича. Против них возбуждены уголовные дела по ст.293 ч.2 УК РБ "активное участие в массовых беспорядках". Прошли обыски.

27.09 На воскресном марше "Народной инаугурации" задержаны заместитель председателя НГ В. Троцкий и член НГ А. Киреев. Они осуждены на пятнадцать суток лишения свободы.

В Гомеле на марше "Народной инаугурации" милиция похитила члена НГ, кандидата протеста Е. Давыдову с мужем. Позже стало известно, что ей травмировали ногу. У Давыдовой трое малолетних детей, уже 72 часа она ожидает суда в ИВС.

Требуем немедленного освобождения всех политзаключенных.

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