Врач из Израиля объяснил, в каком случае вакцина гарантирует победу над COVID-19 1 30.09.2020, 11:44

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Сама по себе вакцина может не остановить пандемию.

Массовое вакцинирование от COVID-19 не является гарантией победы над этим вирусом.

Такое мнение в эфире телеканала obozrevatel.com высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Мы еще не знаем, сколько времени будут сохраняться антитела", – заметил он.

По его словам, возможен вариант, когда антитела будут сохраняться на протяжении всей жизни, и тогда о победе над коронавирусом действительно можно говорить. Но если речь идет о периоде в 3-4 месяца, то это не так.

В этом контексте медик напомнил о зафиксированных случаях повторного заражения COVID-19.

В то же время медик заявил, что, даже если антитела после прививки будут сохраняться в организме человека от полугода до года, это уже можно считать хорошим результатом. Он также сообщил еще один обнадеживающий факт: "При прививках количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека".

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