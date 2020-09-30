Украина определилась, как будет называть Лукашенко 22 30.09.2020, 12:12

16,593

Фото: Getty Images

Появилась официальная позиция.

Украина планирует называть Лукашенко только по имени. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", это следует из комментария министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко - "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п., поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

"Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция - Александр Лукашенко", - ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».