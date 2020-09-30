Минчане собрались возле Окрестина, чтобы поддержать Елену Левченко 8 30.09.2020, 12:27

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В этот момент известную баскетболистку судят.

Как сообщает onliner.by, в суде Ленинского района проходит заседание на котором судят баскетболистку Елену Левченко. Около Окрестина собрались люди в поддержку спортсменки

Cама Елена находится в изоляторе.

Напомним, баскетболистка Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведения повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

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