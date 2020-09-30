«Дочка начала кричать: Щиплет в глаза, больно!» 11 30.09.2020, 12:41

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Жители Лебяжьего рассказали, как фашисты распыляли газ в лицо ребенку.

В минском микрорайоне Лебяжий вчера были задержания. Силовики разогнали цепь солидарности. Один из милиционеров распылил газ из баллончика, после этого пришлось вызвать скорую помощь для пятилетнего ребенка. Портал tut.by разыскал маму девочки и очевидцев.

Вчера в микрорайоне Лебяжий была уже традиционная дворовая дискотека. После этого сформировалась цепь солидарности. Приехали неизвестные без опознавательных знаков, в гражданской одежде, с бронежилетами и дубинками. Они задержали нескольких человек. Задерживали людей и силовики в оливковой форме.

Очевидцы рассказывают, что подошли к милицейским автомобилям, которые стояли тут же, чтобы выяснить, что за люди задерживали жителей квартала. Тогда произошел еще один инцидент — уезжая, один из милиционеров распылил газ из перцового баллончика, после этого вызывали скорую для ребенка.

Это случилось около 21.00 в парковочном кармане проспекта Победителей, недалеко от дома № 127. Момент с распылением газа тоже попал на видео (в ролике — на 1-й минуте 21-й секунде).

Александра — мама пятилетней девочки, для которой вызывали скорую помощь. Она рассказывает, что случилось.

— Стояли люди, задавали вопросы, почему милиция нас не защищает от неизвестных. Милиционеры были на двух милицейских уазиках. Между двумя их автомобилями была мама с ребенком в коляске. Водитель машины, которая стояла сзади, начал ехать вперед — вероятно, не увидел, что стоит коляска. Люди разозлились, стали кричать: «Куда едешь?». В этот момент милиционер открыл окно и распылил в воздух перцовый газ. Те, кто стоял рядом, — не пострадали. Мой ребенок был с собакой на зеленой зоне, метрах в десяти, даже больше, от машины. Похоже, газ туда принесло ветром. Дочка начала кричать: «Щиплет в глаза, больно!». Люди посоветовали вызвать скорую. Глаз был красный, но, пока скорая приехала, ребенку уже стало лучше. Ее осмотрели, но никакой помощи не понадобилось — отпустили домой. Посоветовали, если вдруг состояние ухудшится, обращаться к офтальмологу.

Распыление газа в Лебяжьем подтвердили редакции и другие жители квартала. Среди них — Татьяна, та самая мама ребенка, который находился у милицейской машины.

— В этот момент с коляской была моя мама, пожилой человек. Она маневрировала возле милицейских машин. Все было рядом с тротуаром, в кармане, где паркуются автомобили. Когда милиционер запрыгнул в машину, он рванул вперед. Высунул из окна руку и брызнул из баллончика. Все испугались, что он наедет на коляску. К счастью, с нашим ребенком все в порядке — слава богу, затормозил. Я подбежала к маме и ребенку, скорее стала убирать коляску в сторону.

Еще одна местная жительница, Дарья, — одна из задержанных вчера в Лебяжьем. Девушке известно, что из квартала в РУВД привезли шестерых.

— Мы с мамой и еще одной женщиной даже не успели дойти до цепи солидарности. Показались силовики, люди в оливковой форме. Нас троих задержали. Потом еще на улице Леси Украинки в машину к нам посадили троих жителей микрорайона — мужчин. Всех нас повезли в Фрунзенское РУВД. Еще одного мужчину задерживали, но он оказался нетрезвым — ему просто выписали штраф и отпустили на месте.

В Фрунзенском РУВД маме Дарьи стало плохо. Милиционеры предложили вызвать скорую, но семья отказалась. Тогда и мать и дочку отпустили домой.

— Третью женщину не пустили с нами. Трое мужчин тоже остались в милиции. Их перевезли в Центральное РУВД, а потом в ИВС на Окрестина. Нам сказали, что сегодня, скорее всего, будет суд.

Портал tut.by обратился в ГУВД Мингорисполкома, однако комментарий насчет происходившего вчера в Лебяжьем пока не удалось получить.

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