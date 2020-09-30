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Слесарь ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке и призвал шахтеров последовать его примеру

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  • 30.09.2020, 13:19
  • 2,491
Слесарь ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке и призвал шахтеров последовать его примеру

Андрей Метнер передал свое обращение работникам и руководству предприятия.

Сегодня дежурный электрослесарь отделения сгущения и погрузки СОФ 3РУ Метнер Андрей Николаевич в обеденный перерыв в столовой 3-го Рудуправления прилюдно высказал свою гражданскую позицию по поводу происходящего в стране. И с сегодняшнего дня присоединился к стачке ОАО «Беларуськалий», сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».

Свое обращение к работникам ОАО «Беларуськалия» Андрей передал руководству предприятия.

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