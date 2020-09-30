Слесарь ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке и призвал шахтеров последовать его примеру

Слесарь ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке и призвал шахтеров последовать его примеру2
- 30.09.2020, 13:19
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Андрей Метнер передал свое обращение работникам и руководству предприятия.
Сегодня дежурный электрослесарь отделения сгущения и погрузки СОФ 3РУ Метнер Андрей Николаевич в обеденный перерыв в столовой 3-го Рудуправления прилюдно высказал свою гражданскую позицию по поводу происходящего в стране. И с сегодняшнего дня присоединился к стачке ОАО «Беларуськалий», сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».
Свое обращение к работникам ОАО «Беларуськалия» Андрей передал руководству предприятия.