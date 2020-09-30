Стало известно, какое количество людей не будет вакцинировано от коронавируса 2 30.09.2020, 13:52

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Многие решили, что откажутся от прививки сами.

Пятая часть (22%) людей заявили, что, когда вакцина COVID-19 будет одобрена, они вряд ли ее получат, при этом 10% людей заявили, что у них «очень маловероятно» вакцинация, считают исследователи UCL в рамках Социальное исследование COVID-19, сообщает healthinfo.ua.

Только половина (49%) людей сообщили, что «с большой вероятностью» будут вакцинированы. Результаты также указывают на значительный уровень дезинформации среди широкой общественности о вакцинах, при этом половина (53%) респондентов в той или иной степени полагают, что вакцины могут вызывать непредвиденные последствия. В дополнение к этому, почти треть (30%) продемонстрировали твердую уверенность в том, что вакцины могут вызвать в будущем проблемы у взрослых или детей, которые еще не были обнаружены, а 15% сообщают, что в той или иной степени верят в то, что вакцины не работают.

Четверть (25%) респондентов считают, что вакцины используются для коммерческой наживы, при этом около 4% твердо уверены, что программы вакцинации являются мошенничеством со стороны фармацевтических компаний, а государственные органы продвигают вакцинацию для получения финансовой выгоды.

Ведущий автор, доктор Дейзи Фанкур (UCL Epidemiology & Health Care), сказала:

«Наше исследование подчеркивает обеспокоенность уровнем дезинформации о вакцинах, которая может значительно повлиять на распространение вакцины после одобрения вакцины COVID-19. Учитывая причины, по которым люди не доверяют вакцинам, прозрачность научных данных и роли коммерческих поставщиков, вероятно, будет ключевым фактором в завоевании общественного доверия, равно как и вовлечение общественности в процесс принятия решений».

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