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Активистов «Европейской Беларуси» перевели в СИЗО на Володарского

  • 30.09.2020, 14:08
  • 1,486
Активистов «Европейской Беларуси» перевели в СИЗО на Володарского

Пишем письма, чтобы поддержать политзаключенных.

Активисты «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Андрей Войнич и Павел Юхневич, против которых возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках), переведены в СИЗО №1 на Володарского, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Вы можете написать письма, чтобы поддержать политзаключенных:

СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

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