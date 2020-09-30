Активистов «Европейской Беларуси» перевели в СИЗО на Володарского 30.09.2020, 14:08

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Пишем письма, чтобы поддержать политзаключенных.

Активисты «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Андрей Войнич и Павел Юхневич, против которых возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках), переведены в СИЗО №1 на Володарского, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Вы можете написать письма, чтобы поддержать политзаключенных:

СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

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