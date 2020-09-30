«Вы показываете всему миру, как сохранить человеческое достоинство» 30.09.2020, 14:40

Фото: «Радыё Свабода»

Польское этнологическое общество обратилось к белорусам.

Старейшее Польское этнологическое общество, основанное в 1895 году, выступило с открытым письмом к белорусским ученым и студентам, в котором выразило солидарность с белорусским академическим сообществом, сообщает «Радыё Свабода».

«Брутальное физическое насилие, избиение и аресты, вторжение вооруженных отрядов на территорию университетов, ограничение возможностей науки и труда — все это мы наблюдаем с начала учебного года в белорусских академических учреждениях по всей стране.

Это тем более возмутительно, что смысл существования таких институций — как раз в свободе научного поиска и обмена мнениями. Они создавались ради дискуссий с помощью аргументов, а не милицейских дубинок», — говорится в письме.

В нем также отмечается, что польское этнологическое общество «с чувством искреннего восхищения» наблюдает за мирной борьбой белорусов за правду и свободу, «за право самостоятельно решать судьбу как всего края, так и свою собственную», выражает им солидарность и подчеркивает, что верит в победу белорусов: в то, что они «заставят уйти бывшего президента», освободят всех политзаключенных и организуют новые, свободные и справедливые выборы.

«Сегодня вы показываете всему миру, как сохранить человеческое и гражданское достоинство в столкновении с беспощадной властью узурпатора, которая не только растоптала демократию, но также выступила против прав человека и всего народа», — отмечается в письме.

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