Как топовые чиновники из окружения Лукашенко продолжают увольняться 7 30.09.2020, 15:22

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Фото: ТАСС

Система трещит по швам.

Человеком, который выключит свет во Дворце независимости, будет несомненно Лидия Ермошина. Но уже больше 50 дней мы наблюдаем, как из системы уходят ее другие ключевые игроки, люди, которые много лет были верными функционерами и подогревали режим своими открытыми высказываниями и преданностью. The Village Беларусь вспомнил всех этих смельчаков и поинтересовался, чем сейчас занимаются бывшие госслужащие.

Анатолий Котов

18 августа уволился из лукашенковской администрации

Уволился с должности замглавы отдела финансирования госорганов главного финансового управления управделами Лукашенко. До этого работал в управлении внешней политики администрации в качестве главного советника, был генсеком НОК, который возглавляет Лукашенко.

Котов написал в Facebook, что не планировал афишировать свой уход, но все же решил это сделать:

«Не хотел выкладывать это фото. Меня уволили достаточно спокойно и честно. Но сегодня Караев и Лукашенко сделали важные заявления. Поэтому многим моим бывшим коллегам с госслужбы посвящается… Я не знаю, как вы спите по ночам… Пыток и убийств не было. К сожалению, сегодня даже УВКПЧ ООН подтвердило иное. Гражданам Беларуси может быть отказано во въезде в свою страну. Я свой выбор сделал. Вникуда. С кредитами и прочими стандартными вещами. Теперь я овца и наркоман».

После своего ухода с высокой должности Котов не отмалчивается — он дал несколько интервью независимым СМИ, в которых подробно прокомментировал свою гражданскую позицию, раскритиковал «победу» Лукашенко на выборах и насилие после этого и даже раскрыл некоторые подробности «внутряка» госслужбы. Свою личную страницу в соцсетях Котов тоже ведет в откровенном бчб-ключе: поддерживает Герасименю и Латушко, смеется над разговором Ника и Майка, троллит легитимность Лукашенко. Чем сейчас Анатолий занимается в профессиональном плане, он не афиширует.

Артем Проскалович

14 августа уволился из администрации Лукашенко

Топовый юрист, был замглавы управления законодательства в правоохранительной и военной сферах Главного государственно-правового управления.

13 августа Артем Проскалович опубликовал в соцсетях фото своего заявления на увольнение и оставил емкий комментарий: «Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе».

О своем новом рабочем месте Артем тоже не рассказывает, говорит так: «я на удаленке». Но в соцсетях после своего увольнения публикует исключительно гражданско-политические посты в поддержку гонимых айтишников и слогана «Верым. Можам. Пераможам».

Егор Вербицкий

14 августа ушел из лукашенковской администрации

Работал Product Manager в Национальном центре правовой информации.

Егор проработал в АП меньше года, в своих соцсетях он объявил о своем увольнении так: «14.08.20 я уверенно и самостоятельно принял решение.

Написал заявление на увольнение! Не могу закрывать глаза на незаконные задержания и применение насилия по отношению к моим близким и гражданам нашего государства». Судя по статусу в профиле на Linkedin Егор все еще в поиске работы.

Дмитрий Ритвинский

20 августа ушел из Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу

Был заместителем гендиректора НКА

Национальное кадастровое агенство — одно из госорганизаций, запротестовавших массово и масштабно. Еще 19 августа около половины работников НКА подписали открытое обращение с призывом остановить насилие, выпустить всех политзаключенных и провести новые выборы президента. Дмитрий Ритвинский не стал дожидаться выполнения этих требований и ушел из организации уже на следующий день, проработав в ней 18 лет. Свое увольнение в соцсетях он прокомментировал так:

«Работу всегда можно найти, а вот совесть, если потеряешь, можно уже и не найти. Уволился. Собственное решение. Может позже напишу пост длиннее. Надо осмыслить и пережить момент немного. Теперь официально безработный, впервые за 18 лет».

Безработным Дмитрий был не долго, и уже 1 сентября стал senior manager в области бизнес-консалтинга в EPAM.

Сейчас Дмитрий живет в доме у площади Перемен и постоянно стримит их вечерние душевные тусовки в своих соцсетях. Вот кстати, одно из его важных обращений:

«Каждый белорус, который желает свободы, защиты и гарантии прав, справедливости и независимости, просто обязан посетить площадь Перемен в Минске!».

Виталий Вольский

2 сентября ушел из Генпрокуратуры

Был старшим прокурором международно-правового управления

Вольский проработал в прокуратуре 13 лет, через несколько дней после президентских выборов он ушел в отпуск, а потом уволился. В интервью TUT.BY он объяснил свое увольнение комплексом причин, но подтолкнуло его в такому решению «события, которые произошли в стране за последние несколько месяцев».

«Основной причины нет — это у всех так, кто уходит с работы. Это, скорее, совокупность разных причин. Ты просто в какой-то момент понимаешь, что больше не можешь работать в этой организации. Но одной причины наподобие „побили людей“ или „не зарегистрировали кандидата“, или что-то еще — такого нет. Ты живешь в стране, по улицам ходишь, смотришь, что происходит, — и в какой-то момент для себя делаешь выбор», — прокомментировал Вольский.

Вадим Девятовский

Ушел из Белорусской федерации легкой атлетики

Был председателем Белорусской федерации легкой атлетики.

Мы не торопимся приветствовать Девятовского, последовательного сторонника Александра Лукашенко, в сопротивлении, но не можем не отметить его выходки, которые кричат о том, что режим трещит по швам.

21 августа Девятовский публично отрекся от верности Лукашенко постом в Facebook, написав, что это больше не его президент. Позже в комментариях СМИ Девятовский уверил, что его не взломали, и он отдает себе отчет в том, что говорит: «Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все».

Позже стало известно, что старший брат главы БФЛА находится в больнице после попытки суицида, сам Вадим тоже надолго исчез из медийного пространства. А недавно удалил свой пост-отречение от Лукашенко и покинул пост главы БФЛА со словами «организм дал сбой, и мне необходимо восстановление». В его последней публикации в Facebook от 14 августа есть отсылка к возможной причине переворота в сознании функционера, он пишет:

«Есть такие эпизоды и со стороны силовых структур и об этом вчера сказал глава МВД и за это извинился. Я тоже не могу оставаться в стороне, и сегодня тоже разбираюсь по одному эпизоду, который сильно меня зацепил, где, действительно, была стерта грань разумного и, надеюсь, в этом, конкретном эпизоде, дойдем до справедливого разбирательства». Вероятно, насилие 9-11 августа коснулось семьи Девятовского, такая информация есть и у The Village Беларусь от собственного источника.

Дмитрий Семченко

Ушел из лукашенковсккого пула журналистов

Был главой диктаторского пула, ведущим на ОНТ.

Дмитрий Семченко попрощался с госпропагандой громко и публично. Вероятно, поэтому власти и решили ему позже отомстить 15 сутками на Окрестина.

18 августа он опубликовал в соцсетях фотографии избитых протестующих и написал:

«Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!

Моя Беларусь и люди, которые здесь живут — для меня высшая ценность. Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами. Когда парням, которые лежат на земле и не сопротивляются, бьют между ног до тех пор, пока там всё превращается в месиво. Они теперь ходят в туалет через трубочку в боку. Когда 50 искалеченных человек в маленькой камере на 5-х не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. Сутками не дают им есть и пить. Бьют! Бьют! Бьют! Когда людей складывают друг на друга в три ряда и прыгают по ним, ломая руки, ноги, позвоночники. Когда расстреливают безоружных с поднятыми руками. Когда дубинками разбивают стёкла в машине с маленьким ребёнком, таранят его броневиком. Когда беременные теряют детей. Когда родители навсегда прощаются со своими взрослыми сыновьями.

Геноцид! За который палачи от своего главнокомандующего получили медали!!!

Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребёнка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда уже не греет плед, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать все по совести…».

После этого Семченко дал несколько честных интервью независимым СМИ, одно из них — для программы Ксении Собчак — прямо накануне задержания. В нем он сказал: «Страна летит в пропасть. Если все это останется безнаказанным, то мы получим абсолютно чудовищную систему, от которой получат много горя и боли буквально все. И даже те, кто эту систему возглавляет».

За два месяца после выборов фактически самоликвидировался белорусский МИД. Из него ушли некоторые ключевые чиновники, в том числе сын Владимира Макея Виталий Макей, который был старшим советником управления устойчивого развития главного управления многосторонней дипломатии. Также из-за своей гражданской позиции, озвученной публично, подало в отставку немыслимое количество послов. Например, посол в Аргентине, Чили, Парагвае и Перу Владимир Астапенко подал в отставку прямо в день инаугурации Лукашенко.

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