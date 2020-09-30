Спортсмены призвали к бойкоту всех спортивных соревнований в Беларуси 19 30.09.2020, 15:59

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Поддержим Елену Левченко.

Белорусские спортсмены призвали к бойкоту всех соревнований из-за ареста баскетболистки Елены Левченко. Приводим текст заявления

Вcем спортсменам!

Немедленно остановить участие в соревнованиях в связи с арестом Елены Левченко!

Полный бойкот и солидарность до прекращения давления на спортсменов! Хватит быть трусами, за вашу свободу сейчас в тюрьме сидят звезды спорта, ваши коллеги! Завтра придут и к вам - за ваш голос, за ваш лайк, за вашу участие в мирных протестах!

Всем руководителям министерства спорта и НОК!

В случае непрекращения давления на спортсменов - внесение в визовый санкционный список в полном составе! Все данные у нас есть. Руководство вносится вместе с членами семей и ближайшими родственниками!

Международным спортивным организациям

Проявить солидарность с белорусскими спортсменами! Остановить все контакты с белорусскими федерациями, отменить участие белорусских делегаций в соревнованиях!

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