Ученые выяснили, чем дышали существа до появления кислорода на Земле 3 30.09.2020, 16:08

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Фото: pixabay.com

На Земле 3,5 миллиарда лет назад не было кислорода для фотосинтеза.

Ученые из университета штата Коннектикут в США выяснили, чем дышали существа на Земле до появления кислорода. В Тихом океане в 2019 году открыли форму жизни, которая использует мышьяк, в настоящее время специалисты исследуют обнаруженные бактерии, пишет lenta.ua.

Пурпурной серной бактерии Ectothiorhodospira мышьяк необходим для поддержания её жизни. Данные фотосинтезирующие микроорганизмы обитают в солёном озере в чилийской пустыне Атакама, в местности, называемой Лагуна-ла-Брава. В водоёме полностью отсутствует кислород из-за значительной концентрации соли. Геолог Питер Вишер рассказал, что с подобными микропопуляциями он работает уже 35 лет. Среда обитания в исследуемом озере является уникальной, так как именно в ней существует микробиологическая жизнь, причём в условиях абсолютного отсутствия кислорода. Учёный отметил, что на Земле 3,5 млрд лет назад, на протяжении первого миллиарда лет, не было кислорода для фотосинтеза.

Исследователи не могут пока объяснить, каким образом названные бактерии выживали в экстремальных условиях. Открытие, сделанное специалистами, позволяет предположить, что на Марсе необходимо в первую очередь искать мышьяк, а также другие важнейшие элементы, благодаря которым возникает жизнь.

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