Студент БГУ о настроениях в вузе: Сегодня понял, что с режимом готовы бороться практически все 4 30.09.2020, 16:25

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Белорусы не верят в систему образования, которая за 26 лет диктатуры только деградировала.

- 1 сентября я думал, что среди моих одногруппников не очень много людей, готовых активно протестовать. 30-го понял, что с режимом готовы бороться практически все, - пишет телеграм-каналу «Беларусь бастует!» студент третьего курса физфака БГУ. - В телеграм-каналах я вижу много «репортажей с места событий» о том, как студенты выходят протестовать и как их задерживают, но нигде не замечал информации о том, как настроения студентов изменяются во времени, а как по мне, сейчас это даже важнее.

Когда я впервые увиделся со своими одногруппниками 1 сентября, было ясно, что против Лукашенко все, но где-то только четверть людей была готова выйти на протестные акции, и то, выглядело так, что они сами не были в этом уверены. На сегодняшний день хотя бы на одном протесте побывали все без исключения. Понятно, что всё не вернётся в своё русло, пока крыса не уйдёт.

Что ещё любопытно, похоже, практически все одногруппники не верят в систему образования, которая за 26 лет диктатуры только деградировала. Глядя на студентов цивилизованных стран, понимаешь, что ты не учишься, а барахтаешься в каком-то наследии эпохи брежневского застоя, но очень скоро всё поменяется, и этот ветер перемен чувствуется всё более и более явно.

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