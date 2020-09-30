«За 50 дней борьбы страна сильно изменилась» 30.09.2020, 16:58

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Вадим Саранчуков

фото: racyja.com

Белорусы твердо намерены отстранить Лукашенко от власти.

Гродненский активист Вадим Саранчуков рассказал «Радыё Рацыя», что за 50 дней борьбы в стране произошли большие изменения:

- Белорусы не признали результаты, объявленные Ермошиной. Лукашенко не признан белорусским обществом легитимным президентом. Вот это возмущение и перерастает в ежедневные протесты, неповиновения, забастовки, стачки. Эти изменения уже произошли. Люди автоматически приняли национальные символы - символы своей страны, своей победы.

Он считает, что в Беларуси все будет меняться очень быстрыми темпами.

- Единственное, что хочу отметить, - это твердость, которую проявляют люди. То, что раньше тихо обсуждали на кухне, теперь обсуждают чуть ли не у каждого подъезда. Этот перелом в головах людей кажется мне самым важным результатом этого года. На самом деле все должно измениться по всей стране. Абсолютно убежден, что нет альтернативы переговорному процессу и отстранению Лукашенко от власти.

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