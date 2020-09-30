Гомельские студенты вышли на сидячую акцию протеста 30.09.2020, 17:14

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фото: gomel.today

В акции участвовали студенты двух университетов.

Сегодня студенты Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и Государственного гуманитарно-технологического университета имени П. О. Сухого вышли на сидячую студенческую демонстрацию, чтобы проявить солидарность с задержанными на акциях протеста, пишет сайт gomel.today.

B минувшее воскресенье была задержана преподаватель ГГУ им. Ф.Скорины Наталья Суслова, кандидат филологических наук. На следующий день ее осудили на 8 суток.

Еще до начала акции ступеньки у пятого корпуса ГГУ им. Ф Скорины огородили — чтобы студентам было негде сидеть. В это же время за корпусом находились сотрудники милиции. После акции они подошли к тем, что пришел поддержать студентов, для проверки документов.

К ГГТУ им. П. О. Сухого до начала акции подогнали трактор и повесили оградительную ленту, но это не помешало студентам собраться. Они сели на тротуар.

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