Смелая Елена 3 30.09.2020, 17:53

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Елена Левченко

Как известная баскетболистка cтала одной из самых активных участниц белорусской революции.

В среду утром в Национальном аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко, которая по-прежнему считается одной из лучших центровых мира. Девушка намеревалась отправиться на лечение и реабилитацию – о многочисленных травмах Елены отлично знают поклонники баскетбола. Однако попасть к заграничным врачам в ближайшие две недели не суждено. Прямо в аэропорту Левченко задержали и доставили в Ленинское РУВД Минска, а затем отправили в ЦИП на Окрестина. Суд назначили неожиданно резво – он начался уже в 12:00. Административное дело рассматривала судья Ленинского района Марина Запасник, пишет «Трибуна».

Приговор огласили в 14:15. Левченко присудили 15 суток ареста.

Отметим, что утром среды силовиков в масках заметили возле дома товарища баскетболистки – волейболиста Артура Удриса. Но задержать спортсмена не удалось, так как того не оказалось в квартире.

фото: tut.by

Не исключено, что в таком задержании «точно вовремя» мы видим месть за заявления Левченко, в корне отличающихся от официальной позиции властей. Также Елена – одна из участников независимого движения спортсменов SOS_BY, осудившего насилие со стороны силовиков и выступившего за честные выборы, а на днях подготовившего санкционный список спортсменов и функционеров.

Выступила за честные выборы задолго до 9 августа

Когда 18 июня задержали Виктора Бабарико – одного из потенциальных кандидатов в президенты, – Левченко стала чуть ли не первым спортсменом, кто усомнился в честности будущего подсчета голосов 9 августа.

«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» – написала Левченко в истории Instagram.

Призывала мир остановить насилие в Беларуси

Через несколько дней после выборов баскетболистка отреагировала на видео, где показана смерть протестующего Александра Тарайковского. Мужчина погиб во время акций протеста в Минске.

«Видя эти записи, меня выворачивает от беззакония, которое происходило и происходит в моей стране! Как можно стрелять в свой народ?! Как можно его избивать и издеваться, как во времена гестапо?! Как можно игнорировать, что делают с людьми и не оповещать на национальном телевидении? Сколько можно врать?!

Я призываю международное сообщество помочь остановить насилие (физическое и моральное) в Беларуси и дать нам право (по Конституции Республики Беларусь) голосовать на справедливых выборах!» – написала Левченко в своем Instagram.

Сравнивала Беларусь с Северной Кореей

В одном из многочисленных интервью после выборов Елена рассуждала о людях, которые выходят на улицу в поддержку Лукашенко. Спортсменка не понимала, где они были до выборов, и задалась вопросом, за что выступает этот электорат.

«Пускай каждый для себя определит, каким он хочет этот мир. Они за мир, который в Северной Корее? Там ведь нет войны, там мир. Или за тот мир, где не нарушаются права человека? Где есть свобода слова, мышление? Где нет вранья, избиения ваших детей, насилия, психологического давления, манипуляций, страха?» – задавалась вопросами баскетболистка.

Позже центровая сравнила с Северной Кореей приказ министра спорта Сергея Ковальчука.

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«Наши чиновники любят повторять, что спорт вне политики, но в данном случае мы фактически наблюдаем нарушение прав человека. Спортсменов пытаются как можно больше контролировать и пугать. В XXI веке невозможно применять подобные методы в центре Европы и двигаться с такой системой дальше. Складывается ощущение, что мы все ближе к Северной Корее: это не говори, этого не делай. Как это так?» – недоумевала спортсменка.

Говорила про ужасы Окрестина

В первые дни после выборов Левченко оказалась под стенами тюрьмы на Окрестина, где хотела помочь. Баскетболистка общалась с родными задержанных и волонтерами. По ее словам, находиться в сквере возле ЦИП было психологически тяжело – спортсменка эмоционально истощилась. Больше все ее поразили девушки, которых вскоре начали выпускать из застенок.

«Меня скололо в груди, когда девушки выходили без нижнего белья. Был верх, но внизу – ничего. Как такое вообще возможно? О чем тут говорить? Мне больно слышать, больно за этих людей! Я мысленно и эмоционально с ними. Дай бог им восстановления и здоровья, сил», – поражалась Левченко.

Поддерживала бастующих рабочих

После 9 августа предприятие «Гродно Азот» стало одним из локомотивов протеста в городе. Работники завода активно участвовали в уличных протестах и планировали организовать широкомасштабную забастовку. Когда 25 августа возле предприятия задержали 28 рабочих, которые шли после окончания смены в центр Гродно, Левченко выступила с поддержкой. Баскетболистка вспомнила, что когда-то «Гродно Азот» был спонсором женской сборной Беларуси по баскетболу.

«Когда-то вы поддержали нашу сборную. Сегодня я хочу поддержать вас! Сейчас я болею за вас! Спасибо вам!» – написала Елена.

Немногим позже центровая вновь затронула тему рабочих. Перед маршем 16 сентября Левченко призвала заводчан выходить на улицы своих городов.

«Заводчане, мы с вами! Да, у нас разные условия труда, разные профессии и разный опыт столкновения с несправедливостью и жестокостью. Но цель – одна! Наша солидарность крепче любого металла! 16.09 – День Солидарности. Давайте поддержим работников государственных предприятий!» – написала Левченко в Facebook.

Называла работу силовиков беспределом

Очередное возмущение баскетболистки вызвала работа силовиков на массовых мероприятиях – без формы, не представляясь и на машинах без номеров.

«Машины без номеров просто хватают и увозят людей. Гулять по улицам в группах – нарушение закона (какого-то). Машины без номеров, ездящие по городу, норма. Когда же прекратится этот беспредел?» – поделилась Левченко в Instagram.

Сомневалась в мужских поступках Лукашенко

Реакцию Левченко вызвали неоднократные заявления Лукашенко о белорусских женщинах, которые, по его словам, не в силах управлять страной. На вопрос, может ли он называться «Батькой», игрок сборной ответила.

«Как я вижу, какие-то мужские поступки этот человек давно уже перестал демонстрировать. Даже исходя из того, что сам имеет детей. Точка отсчета – это не 9 августа. Бить, арестовывать, издеваться начали задолго до этого. Мирно стоишь в очереди солидарности, присоединился к велопробегу – априори преступник. А уже что произошло в день выборов и после, всем окончательно вынесло мозг. Как человек, имеющий собственных сыновей, может отдавать преступные приказы против других детей? Про какое мужское достоинство идет речь?» – задалась вопросами Левченко.

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