Свободу активистам «Европейской Беларуси»!
- 30.09.2020, 18:01
Призываем к солидарности с политическими заключенными.
25 сентября задержали 7 активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь». Троих активистов отпустили в качестве свидетелей, а в отношении Андрея Войнича, Евгения Афнагеля, и Павла Юхневича - возбудили липовое уголовное дело по ст. 293 ч. 2, пишет телеграм-канал «Баста».
Очевидно, что государство продолжает репрессии в отношении активных участников оппозиционного движения, и старается устранить всех несогласных. Мы призываем к солидарности с новыми политическими заключёнными. Давайте поддержим их письмами!
Писать можно на адрес: Минск, СИЗО-1, ул. Володарского 2, 220030