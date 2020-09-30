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Свободу активистам «Европейской Беларуси»!

  • 30.09.2020, 18:01
Свободу активистам «Европейской Беларуси»!
Евгений Афнагель
Фото: «Белсат»

Призываем к солидарности с политическими заключенными.

25 сентября задержали 7 активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь». Троих активистов отпустили в качестве свидетелей, а в отношении Андрея Войнича, Евгения Афнагеля, и Павла Юхневича - возбудили липовое уголовное дело по ст. 293 ч. 2, пишет телеграм-канал «Баста».

Очевидно, что государство продолжает репрессии в отношении активных участников оппозиционного движения, и старается устранить всех несогласных. Мы призываем к солидарности с новыми политическими заключёнными. Давайте поддержим их письмами!

Писать можно на адрес: Минск, СИЗО-1, ул. Володарского 2, 220030

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